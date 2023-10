Khachanov é campeão do ATP de Zhuhai; Alcaráz jogará exibição no MEX

O tenista russo Karen Khachanov, número 15 do mundo, venceu nesta terça-feira, 26, o ATP 250 de Zhuhai, na China, ao derrotar na final o japonês Yoshito Nishioka. Primeiro cabeça de chave do torneio, Khachanov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2), 6-1, em uma hora e 42 minutos.

O russo, de 27 anos, tem agora cinco títulos no circuito profissional. Em 2016, foi campeão do ATP 250 de Chengdu e, em 2018, levantou mais três troféus: Marselha, Moscou e o Masters 1000 de Paris, o mais importante de sua carreira.

Nesta terça, em Zhuhai, Kachanov teve que batalhar por mais de uma hora para bater Nishioka no tie break do primeiro set. Na segunda parcial, no entanto, o russo dominou e conseguiu a primeira quebra no quarto game. No final, ele fechou o jogo em seu primeiro match poin

E seguindo com os melhores tenistas do Mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do ranking, jogará contra o americano Tommy Paul uma partida de exibição na Cidade do México em 29 de novembro.

"Este ano, reunimos dois tenistas muito talentosos: Carlos Alcaraz e Tommy Paul, que farão uma partida de exibição muito divertida", informou Andrea Huerta, diretor do Tennis Fest, nesta terça-feira na Cidade do México.

Alcaraz, de 20 anos, e Paul, de 26, se enfrentaram quatro vezes em torneios ATP e o balanço é de duas vitórias para cada um.

O espanhol é o jogador mais jovem a assumir a primeira colocação do ranking mundial e venceu 12 títulos da ATP, entre eles dois Grand Slams e quatro Masters 1000. O americano, atual 13º do ranking, venceu um torneio ATP.

Também haverá uma partida de exibição entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, e a grega Maria Sakkari, atual número 6.

Wozniacki, de 33 anos e que voltou ao tênis profissional em agosto, após três anos de aposentadoria, ocupa atualmente o 238º lugar no ranking. Na carreira, conquistou 30 títulos, incluindo um Grand Slam.

Esta será a segunda edição do Tennis Fest. Em 2022, o espanhol Rafael Nadal venceu o norueguês Casper Ruud.