Laís Souza revela ter sofrido abusos sexuais após ficar tetraplégica

Durante uma entrevista em um podcast, Laís Souza, ex-ginasta, revelou que sofreu abuso sexual por diversos cuidadores desde o acidente que a deixou paraplégica em 2013, enquanto esquiava.

"Já fui abusada antes, quando tinha quatro anos, e depois do acidente, que foi quando realmente fiquei super vulnerável. Foram abusos inesperados. Eu estava totalmente vulnerável: deitada, dormindo... não estava nem vendo o que estava rolando. E não tenho sensibilidade em 100% do corpo", afirmou.

"Sinto que está tudo certo e a pessoa se aproveita daquilo. Se eu deitar de barriga, acabou, não sei o que está rolando, porque tenho pouca sensibilidade. São muitos procedimentos que preciso fazer de barriga para a baixo. Isso é só um exemplo", falou Laís.

Durante sua participação no podcast apresentado por Rodrigo Mussi, ex-BBB, a ex-atleta revelou que sentiu um profundo temor pela própria vida ao tomar coragem e denunciar os abusadores.

"Simplesmente denunciei. Em alguns casos, me deu medo. Fiquei com medo de a pessoa vir atrás e me matar. Não houve ameaça, só medo e insegurança mesmo. A maioria dos abusos foi quando eu estava quase dormindo. Já aconteceu tanto com homem quanto com mulher. Com homem gay, mulher gay... é uma parada estranha, mas a gente tem que se educar e ver mais essas coisas", disse a ex-atleta.

Após uma década do ocorrido, Laís tem se dedicado a ministrar palestras e também se envolve ativamente no campo das artes plásticas.