Lanterna do Baianão, Atlético anuncia troca de treinador | A TARDE

Bicampeão baiano em 2021 e 2022, o Atlético de Alagoinhas não vive um bom momento no futebol baiano. Lanterna do estadual após derrota em casa para o Jacobina, o Carcará anunciou neste domingo, 4, as demissões do técnico Zé Carlos e do preparador físico Brenno Alecksander.

Ronaille Calheira assume como treinador do Atlético. Aos 39 anos, ele é ex-atacante com passagens por diversos clubes ao redor do mundo, mas que ficou marcado no futebol peruano. Como treinador, comandou o Grapiúna na Série B do Campeonato Baiano em 2023, levando a equipe até a semifinal, quando foi eliminado pelo Jequié, campeão da edição.

No início desta temporada, Ronaille foi contratado como auxiliar técnico do Atlético e agora assume a responsabilidade de comandar a equipe nas últimas quatro rodadas do Campeonato Baiano. O próximo compromisso do Carcará é contra a Juazeirense, às 17h de quarta-feira, 7, no Carneirão, em Alagoinhas, pela 6ª rodada do estadual.