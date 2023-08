Lateral da Seleção Brasileira chega a acordo com time de CR7

O Al-Nassr, time que conta com o craque Cristiano Ronaldo e Luis Castro, ex-treinador do Botafogo, assegurou a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles.O Manchester United e o clube saudita já chegaram a um acordo, restando apenas a assinatura dos documentos para oficializar a transferência. As informações são do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Alex Telles, que participou da Copa do Mundo no Catar no final do ano passado, também representou a Seleção em sua última convocação durante a Data FIFA. Na temporada passada, o jogador atuou emprestado pelo Manchester United para o Sevilla, onde teve sucesso ao conquistar a Liga Europa.

O lateral-esquerdo deu início à sua carreira nas categorias de base do Juventude, destacando-se posteriormente no Grêmio em 2013, antes de se transferir para o Galatasaray. Ele teve passagens por clubes como Porto, Inter de Milão e Manchester United, até chegar ao Sevilla em 2022.