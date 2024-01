Lateral ex-Vitória acerta com o Jacuipense para 2024 | A TARDE

A diretoria do Jacuipense segue reforçando seu elenco. Na tarde deste sábado, 24, Leão do Sisal anunciou a contratação do lateral-direito Van, ex-Vitória, para a temporada 2024. O vínculo com o defensor vai até o fim do próximo ano.

Baiano de Conceição da Feira, Edvan Sena Santos Ribeiro tem 32 anos e se profissionalizou no Colo Colo de Ilhéus. No futebol baiano também atuou por Flamengo de Guanambi.

Chamou a atenção do Vitória quando foi um dos destaques do Bahia de Feira, vice-campeão em 2019. No Leão da Barra, Van atuou por duas temporadas e meia, com 73 jogos realizados e um gol marcado. Em 2021, transferiu para o Sampaio Corrêa.

Ao ficar livre no mercado, foi para o Atlético de Alagoinhas em 2023. No Carcará, ele atuou por 28 vezes, com um gol marcado.