Lauro de Freitas recebe eventos de Muay Thai neste fim de semana

Dois eventos de Muay Thai movimentam o fim de semana na Arena de Esportes da Bahia, localizada na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), durante todo o sábado, ocorrerá o Curso Nacional de Arbitragem, enquanto no domingo, 6, será a disputa do Campeonato Baiano da modalidade.

A partir das 8h do sábado, o curso irá trazer regras mais atualizadas do órgão mundial de Muay Thai para os árbitros, professores e atletas. Já no domingo, a partir das 15h, mais de 150 atletas irão competir em 14 categorias diferentes na disputa pelo título baiano.