Lego lança coleção da Copa 2026 com Vini Jr e Messi; veja preços

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução

De olho na expectativa para a Copa do Mundo de 2026, a LEGO escalou um time de peso para sua nova coleção oficial. Unindo nostalgia e o carisma dos maiores astros do futebol atual, a gigante dos blocos de montar lançou versões articuladas de Vinícius Júnior, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, transformando os gramados em cenários montáveis.

Para marcar o lançamento, um comercial que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, mostra os craques em formato de "minifiguras" disputando a taça do Mundial. No vídeo, os bonecos interagem com estruturas personalizadas que levam as iniciais de seus nomes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Interação com os atletas

O astro francês Kylian Mbappé celebrou a parceria, afirmando que o conjunto captura a "energia e criatividade" do esporte. Já Cristiano Ronaldo demonstrou entusiasmo com a homenagem: “Não é todo dia que você tem a chance de ser transformado em um conjunto LEGO!”, declarou o português.

Itens de colecionador: taça e bola oficial

O grande destaque técnico para os fãs é o Troféu Oficial da Copa do Mundo FIFA. O set, composto por mais de 600 peças, reproduz fielmente a silhueta da taça original. Além do troféu, a marca disponibilizou uma versão da bola oficial do mundial feita inteiramente de blocos.

Os conjuntos individuais permitem recriar movimentos clássicos, como os dribles de Vini Jr. em sua base verde e amarela ou a precisão de Lionel Messi com as cores da Argentina.

Preços e disponibilidade no Brasil

A coleção já está disponível em pré-venda exclusiva pelo site oficial da marca no Brasil. Confira os valores anunciados:

Taça da Copa do Mundo (Oficial): R$ 599,99

Jogadores (Vini Jr, Messi, CR7 ou Mbappé): R$ 249,99 (cada)

Bola Oficial LEGO: R$ 199,99