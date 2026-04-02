ESPORTES
Lego lança coleção da Copa 2026 com Vini Jr e Messi; veja preços
A nova coleção engloba peças especiais de cada um dos astros do vídeo
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De olho na expectativa para a Copa do Mundo de 2026, a LEGO escalou um time de peso para sua nova coleção oficial. Unindo nostalgia e o carisma dos maiores astros do futebol atual, a gigante dos blocos de montar lançou versões articuladas de Vinícius Júnior, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, transformando os gramados em cenários montáveis.
Para marcar o lançamento, um comercial que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, mostra os craques em formato de "minifiguras" disputando a taça do Mundial. No vídeo, os bonecos interagem com estruturas personalizadas que levam as iniciais de seus nomes.
Interação com os atletas
O astro francês Kylian Mbappé celebrou a parceria, afirmando que o conjunto captura a "energia e criatividade" do esporte. Já Cristiano Ronaldo demonstrou entusiasmo com a homenagem: “Não é todo dia que você tem a chance de ser transformado em um conjunto LEGO!”, declarou o português.
Itens de colecionador: taça e bola oficial
O grande destaque técnico para os fãs é o Troféu Oficial da Copa do Mundo FIFA. O set, composto por mais de 600 peças, reproduz fielmente a silhueta da taça original. Além do troféu, a marca disponibilizou uma versão da bola oficial do mundial feita inteiramente de blocos.
Os conjuntos individuais permitem recriar movimentos clássicos, como os dribles de Vini Jr. em sua base verde e amarela ou a precisão de Lionel Messi com as cores da Argentina.
Preços e disponibilidade no Brasil
A coleção já está disponível em pré-venda exclusiva pelo site oficial da marca no Brasil. Confira os valores anunciados:
- Taça da Copa do Mundo (Oficial): R$ 599,99
- Jogadores (Vini Jr, Messi, CR7 ou Mbappé): R$ 249,99 (cada)
- Bola Oficial LEGO: R$ 199,99
Brinquedo do Cristiano Ronaldo | Brinquedo do Messi | Brinquedo do Vini Jr. | Brinquedo do Mbappe |
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