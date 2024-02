Líder do Baianão, Juazeirense não perde para Vitória desde 2017; veja | A TARDE

Na liderança do Campeonato Brasileiro de 2024, o Jacuipense volta a campo no próximo domingo, 28, contra o Vitória, equipe na qual não perde desde 2017. A partida acontecerá no mando de campo do Leão da Barra, no Barradão, às 16h, e colocará a prova um tabu que já vive há seis anos.

Enquanto o Cancão é o primeiro da tabela do Baianão, junto com o Barcelona de Ilhéus, com sete pontos e quatro gols em três jogos, o Vitória, após a derrota na última rodada, soma seis pontos até aqui, com três gols marcados, estando na terceira colocação na tabela.

O duelo deste domingo poderá acabar ou ampliar um tabu que existe desde 2017, quando o Leão venceu o Cancão pela última vez, por 2x1, com dois gols de Kieza. Na sequência, houveram seis jogos, com cinco empates e um triunfo para a equipe de Juazeiro.

O último confronto, em 2023, quando o Vitória caiu na primeira fase, o Juazeirense derrotou o Leão por um placar de 3x1, no Estádio Adauto Moraes, com gols de Adriano Michael Jackson, Nildo Petrolina e Reinaldo para a Juazeirense, Dadinha marcou contra para o Vitória.

Apesar do momento melhor, a equipe da capital leva a melhor no retrospecto total. Segundo o levantamento feito pelo site O Gol, o Leão venceu sete jogos, empatou seis e foi derrotado três vezes pelo Juazeirense. O ataque rubro-negro também leva a melhor, com 31 gols marcados, uma média de 1,94 por jogo, enquanto o Cancão balançou as redes 22 vezes, com média de 1,38 G/J.

Confira retrospecto levantado pelo site O Gol:

2017 - Juazeirense 1x2 Vitória

2018 - Vitória 2x2 Juazeirense

2019 - Juazeirense 1x1 Vitória

2020 - Vitória 2x2 Juazeirense

2021 - Juazeirense 1x1 Vitória

2022 - Vitória 1x1 Juazeirense

2023 - Juazeirense 3x1 Vitória