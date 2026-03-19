NÚMEROS DE CAMPEÃO
Líder virtual? Bahia é o clube com melhor aproveitamento na Série A
Esquadrão depende apenas de si para assumir a liderança do Brasileirão
Por Lucas Vilas Boas
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Único time invicto no Brasileirão, o Bahia possui menos pontos que Palmeiras e São Paulo, que estão empatados na liderança, mas, ainda assim, é o líder do campeonato em aproveitamento, com a marca de 77%. Na terceira colocação, o Tricolor conquistou 14 pontos em seis jogos — um a menos que os paulistas.
Após o triunfo contra o Bragantino desta quarta-feira, 13, a equipe de Rogério Ceni também se consolidou como o detentor da melhor defesa da competição, com apenas três gols sofridos, além do último time que ainda não foi derrotado. O feito foi garantido após o revés do São Paulo, que compartilhava essa conquista com o Esquadrão de Aço.
O Bahia será líder do Brasileirão se vencer o jogo pendente contra a Chapecoense, clube que briga na segunda parte da tabela, na Arena Fonte Nova. O confronto válido pela 4ª rodada adiado pelo conflito de datas com a pré-Libertadores ainda não tem data marcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Tabu para quebrar
O Tricolor foi líder do Campeonato Brasileiro pela última vez na edição de 2017, após a emblemática goleada por 6 a 2 sobre o Athletico-PR na primeira rodada, em plena Arena Fonte Nova. Apesar de estabelecer recordes nos últimos anos, brigando na primeira parte da classificação, o Esquadrão ainda chegou a ser líder da competição na 'Era City'.
Enquanto a CBF ainda não define a tabela detalhada do duelo contra a Chapecoense, o Bahia terá que se manter em alta até lá. O Tricolor encara o Remo no próximo domingo, 22, às 16h, no Mangueirão, para manter a campanha com 100% de aproveitamento como visitante.
Jogos do Bahia no Brasileirão até o fim do primeiro turno
- Remo x Bahia;
- Bahia x Athletico-PR;
- Bahia x Palmeiras;
- Mirassol x Bahia;
- Flamengo x Bahia;
- Bahia x Santos;
- São Paulo x Bahia;
- Bahia x Cruzeiro;
- Bahia x Grêmio;
- Coritiba x Bahia;
- Bahia x Botafogo;
- Atlético-MG x Bahia;
- Bahia x Chapecoense (adiado).
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