Lionel Scaloni diz que seguirá como técnico da Argentina | A TARDE

Lionel Scaloni confirmou que vai seguir como treinador da seleção da Argentina. Ele colocou seu futuro em dúvida na atual campeã mundial em dúvida em novembro, em declaração durante entrevista à imprensa.

Na ocasião, Scaloni declarou que pensava em deixar o cargo após a Argentina vencer o Brasil por 1 a 0 pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Maracanã. “É complicado seguir em frente e é complicado continuar vencendo”, comentou.

A imprensa argentina informou que Scaloni já estava acertado com a Associação de Futebol da Argentina (AFA) para seguir no cargo pelo menos até o fim da próxima Copa América, no meio do ano.

“Houve muita discussão, mas sempre disse a verdade. Houve momentos para pensar e saber o que fazer. Não era um adeus ou algo do gênero”, disse Scaloni, em entrevista a uma emissora de TV italiana. “Eu estava pensando em como a seleção continuaria e no momento para também dar espaço para os jovens, e isso é importante para nós. Foi um momento de reflexão”, disse Scaloni.

Lionel Scaloni assumiu o cargo de técnico da Argentina em 2018. Ele foi o lider da equipe e peça fundamental na conquista do título da Copa América em 2021 e no tricampeonato da Copa do Mundo em 2022, no Catar.