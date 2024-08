Liverpool inicia 'era Slot' com vitória no Campeonato Inglês

Liverpool vence a primeira na era Slot' - Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

O Liverpool começou a nova temporada da Premier League com vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town neste sábado, 17, dia em que o Arsenal, atual vice-campeão, bateu o Wolverhampton pelo mesmo placar.



No primeiro jogo oficial com o técnico holandês Arne Slot no comando da equipe, os 'Reds' não pisaram no acelerador até depois do intervalo, após um primeiro tempo sem dar um chute a gol.

O egípcio Mohamed Salah fez a assistência para o português Diogo Jota (60') abrir o placar, pouco antes de ampliar marcando o segundo gol (65').

O Liverpool mostrou duas caras na partida: a de uma equipe inofensiva no primeiro tempo e outra mais próxima do "futebol do caos" do ex-técnico Jürgen Klopp, enquanto o Ipswich, que acabou de subir da segunda divisão, teve uma dinâmica inversa.

O Ipswich, apoiado pelo cantor Ed Sheeran na tribuna do estádio Portman Road, complicou a vida do Liverpool em vários momentos da partida.

Jacob Greaves (20') e Omari Hurchinson (31') deram trabalho ao goleiro Alisson, que voltou a se mostrar confiável para não sofrer gols.

Arne Slot, sucessor de Klopp à frente dos 'Reds', começa com uma vitória sem sofrer gols, colocando o Liverpool na vice-liderança provisória do Campeonato Inglês, ao lado do Arsenal.

Arsenal bate Wolverhampton

Saka marcou e 'Gunners' venceu a primeira no inglês | Foto: Adrian DENNIS / AFP

Vice-campeões da última Premier League, os 'Gunners' começaram a nova temporada batendo os 'Wolves' por 2 a 0 graças a uma grande atuação de Bukayo Saka, autor de um gol e uma assistência.

O técnico Mikel Arteta escalou a equipe com Kai Havertz no ataque, deixando no banco Gabriel Jesus e Eddie Nketiah, como já fazia na temporada passada.

E foi exatamente Havertz quem abriu o placar para o Arsenal, finalizando de cabeça após um cruzamento de Saka (25').

No segundo tempo, o próprio Saka fez o segundo dos 'Gunners' em um belo chute de pé esquerdo, sua marca registrada, no canto do goleiro José Sá (74').

O Arsenal correu riscos em perdas de bola próximo da própria área, mas a defesa conseguiu se recuperar e impedir o Wolverhampton de marcar. O goleiro espanhol David Raya também salvou a equipe no minuto 36 e nos acréscimos (90'+4).

No momento, o líder do campeonato é o Brighton, que venceu o Everton por 3 a 0 e parte com vantagem no saldo de gols. Também neste sábado, o Newcastle bateu o Southampton por 1 a 0, enquanto Nottingham Forest e Bournemouth empataram em 1 a 1.