Liverpool vence Wolves e assume liderança provisória na Premier League

O Liverpool venceu em sua visita ao Wolverhampton por 3 a 1, com três assistências de Mohamed Salah, resultado que coloca o Manchester City sob pressão, já que perdeu a liderança provisoriamente, enquanto aguarda o jogo deste sábado contra o West Ham.

Os 'Reds', que não puderam contar com o capitão Virgil van Dijk, suspenso, prolongaram sua invencibilidade para 16 jogos no campeonato, série que começou no final da temporada passada. O Wolverhampton lutou nos últimos 15 minutos e poderia ao menos ter diminuído.

Já a equipe comandada por Jürgen Klopp, que perdia após sofrer um gol do sul-coreano Hwang Hee Chan aos sete minutos, venceu graças a um bom segundo tempo em que Cody Gakpo (55'), Andy Robertson (85') e Harvey Elliott (90+2') marcaram após assistências de Salah.

O atacante egípcio, que havia balançado as redes na vitória sobre o Aston Villa (3-0), antes da pausa internacional para os jogos das seleções, provou mais uma vez que o assédio do futebol saudita para contratá-lo por um salário imenso, durante a pré-temporada, não afetou sua vontade de vencer e nem a sua eficiência.

Líder após a vitória deste sábado no estádio Le Molineux, o Liverpool soma agora treze pontos em cinco jogos, um a mais que o Manchester City, que enfrenta o West Ham, atual quarto colocado do campeonato, com dez pontos.