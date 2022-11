'Loucura'; Klopp cutuca Tite por ausência de Firmino na Copa do Mundo

Após mais uma bela apresentação do atacante Roberto Firmino, a ausência dele na lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar voltou a ser questionada. Desta vez, o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, resolveu falar sobre o assunto e alfinetou o treinador da Seleção Brasileira ao dizer que foi uma ‘loucura’ não levar o camisa 9.

"Para mim foi (um choque), para ser honesto. Estou feliz por termos Bobby, mas ele merece. Acredito que ele merece tudo, para ser franco. Isso mostra como incrivelmente boa e talentosa é a seleção brasileira, para deixar um jogador como o Firmino fora. Loucura", disse Klopp.

O treinador do Reds ainda completou. “Claro, nós vamos conversar (sobre ficar fora da Copa). Já fizemos isso e vamos fazer de novo. Mas ele está bem, como todos podem imaginar, bem desapontado”.

No sábado, 12, Firmino marcou um dos gols da vitória do Liverpool sobre o Southampton, por 3 a 1, pela 16ª rodada da Premier League.