Manchester City vence Bayern de Munique em amistoso no Japão

Com gols de James McAtee e Aymeric Laporte, o Manchester City derrotou o Bayern de Munique por 2 a 1 em amistoso disputado nesta quarta-feira, 26, em Tóquio, garantindo sua segunda vitória na excursão de pré-temporada no Japão.

Os dois pesos pesados do futebol europeu passaram os primeiros 15 minutos se estudando sob o forte calor na capital japonesa, que levou a várias paralisações na partida para a hidratação dos jogadores.

O time bávaro começou criando as melhores chances e quase saiu na frente em duas boas jogadas do meia Leroy Sané.

Mas foi McAtee, que na temporada passada estava emprestado ao Sheffield United, quem abriu o placar para os 'Citizens', aos 21 minutos, aproveitando o rebote de Yann Sommer em finalização de Julián Álvarez.

O técnico do Bayern, Thomas Tuchel, trocou os 11 titulares no intervalo, enquanto o comandante do City, Pep Guardiola, fez oito alterações.

A nove minutos do apito final, o francês Mathys Tel deixou tudo igual, mas Laporte fez o gol da vitória do Manchester City pouco depois.

No domingo, os 'Citizens' farão novo amistoso contra Atlético de Madrid, antes de retornarem à Inglaterra para enfrentar o Arsenal na disputa do Community Shield.

Por sua vez, o Bayern de Munique joga no sábado contra o Kawasaki Frontale e depois segue para Singapura, onde vai enfrentar o Liverpool em mais um amistoso de pré-temporada.