Manfredo Lessa enaltece crescimento dos times do interior baiano | A TARDE

Mesmo com menos porte financeiro, os times do interior da Bahia estão ganhando cada vez mais destaque e reconhecimento no âmbito estadual. Tal ponto foi valorizado pelo vice-presidente da Federação Baiana de Futebol, Manfredo Lessa, nesta sexta-feira, 12, no evento de anúncio de transmissão exclusiva da competição pela TVE.

"As equipes do interior também estão se fortalecendo cada vez mais com suas gestões profissionais. Portanto, hoje não iniciamos o Campeonato Baiano da mesma forma que ocorria em tempos anteriores, quando tínhamos certeza da final Ba-Vi. Atualmente, é uma incógnita. Sinceramente, não consigo lembrar qual foi a última final do campeonato entre Bahia e Vitória. Isso é bom não apenas para as equipes, mas também para o campeonato como um produto que procuramos oferecer ao nosso público", afirmou.



Manfredo também expressou que mantém uma grande perspectiva para o Baianão deste ano, além de enaltecer o crescimento econômico e contratações feitas pelo Bahia e pelo Vitória nesta temporada, elevando o nível das equipes e consequentemente da competição.

"Expectativa gigante. Estava conversando há pouco com o Coronel Mascarenhas sobre esse movimento que as equipes do Bahia e do Vitória estão fazendo em termos de contratações. A tendência é que a rivalidade seja muito intensa. Acredito que quem ganha com isso somos todos nós: a imprensa, a Federação, os clubes e o campeonato enquanto produto. Portanto, acho que teremos um ano de 2024 bem bacana", ressaltou.

Outro nome importante presente na cerimônia foi Ricardo Lima, atual presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF). Ele destacou que a competição deste ano será de grande celebração para todos os amantes do futebol baiano.

"Mais um início de competição. A bolinha já rola no próximo domingo e a gente fica feliz. Será uma grande festa para todo torcedor baiano e eu tenho certeza que é uma grande entrega para todos nós", disse.