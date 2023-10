Maratour e Ultramaratour irão reunir representantes de 13 Estados | A TARDE

Esse ano a Ambiance Esporte irá inovar mais uma vez com a junção da Maratour Experience e UltraMaratour Itaparica – Mutá. Essa será a II edição da Ultramaratour Itaparica – Mutá e a IV edição da Maratour Mutá.

A Maratour Itaparica - Mutá terá a largada ás 06h15 da amanhã em Itaparica. Mais de 60 atletas irão nadar 16km rumo a Mutá, município de Jaguaripe. O evento está movimentando as duas Cidades que já começam a receber os atletas a partir dessa quinta-feira.

Enquanto os atletas da Ultra se lançam no mar de Itaparica, outros atletas estarão disputando em Mutá as provas da Maratour Experience, que serão de 400m kids, 2km e 800m. A largada da prova de 2km será ás 08h45, ás 09h30 largada dos 800m e ás 10h00 a largada da prova kids.

Principais atletas de Ultramaratonas Aquáticas do Brasil estão vindo participar desse desafio que é um dos mais desafiadores e lindos do Brasil. O percurso de Itaparica até Mutá é exuberante e proporciona uma experiência de total imersão e contato com a Natureza.

Os organizadores do evento também vão realizar ações de conscientização e limpeza de praias em parceria com o Instituto Limpra Brazil.

A Matratour e Ultramaratour 2023 é um evento democrático que possibilita a participação desde as crianças a partir de 07 anos na prova kids até os atletas que irão se desafiar nos 16km.

Serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados do geral masculino e feminino de cada prova, além disso haverá premiação por faixa-etária em cada prova.

O evento promove o turismo Esportivo no Estado Bahia, atraindo atletas de todo o Brasil, desenvolve a economia local com diversos empregos e coloca a Bahia em destaque no cenário nacional das Maratonas Aquáticas.

O primeiro desafio Itaparica – Mutá foi realizado pelo idealizador do evento Bruno Riella e o Diretor de Segurança da prova Jader Andrade. Os dois fizeram o percurso de 16km em 03h55min em 2021. Em 2022 aconteceu a I edição oficial do evento com a presença de 17 atletas, todos completaram o desafio com êxito. A primeira mulher campeão foi Alessandra Mello e o primeiro homem campeão foi o atleta Lucas Guilherme.

Travessia Mar Grande – Salvador



Dando sequência aos grandes eventos ligados ao esportes aquáticos, a Travessia Mar Grande-Salvador, realizada pelo Grupo A TARDE e organizada pela Vira Mundo e Ambiance Esporte, está de volta em grande estilo. Há mais de 60 anos, essa travessia icônica tem desafiado os mares e o tempo, provando-se como uma jornada única que testa a coragem e determinação dos participantes.

O percurso de cerca de 12 km desafia os nadadores a superar seus próprios limites. Participe dessa tradição, onde a história se mistura com o presente, e nadadores criam memórias que durarão uma vida inteira. Lembramos que as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar e escreva o seu nome nessa história.