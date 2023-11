Marca vai cair? Como mandante, Brasil nunca perdeu nas eliminatórias | A TARDE

A Seleção Brasileira possui algumas das marcas históricas mais longevas e importantes do esporte, e muito por conta disso, o Brasil foi intitulado como o país do futebol. A “Canarinho”, como ficou popularmente conhecida, não é temida no mundo apenas pelas cinco estrelas que carrega no peito, muito pelo contrário, esses mundiais são decorrência de uma história que vem sendo construída desde os primórdios futebolísticos. No entanto, cada vez mais estes feitos têm sido derrubados.

Um exemplo dessa decadência da Seleção está na última partida das eliminatórias, disputada na quinta-feira, 16, contra a Colômbia, quando a equipe comandada pelo treinador Fernando Diniz perdeu por 2 a 1, após estar a frente do placar por boa parte do jogo. Mas o que tem de errado em perder para a seleção colombiana, ainda mais fora de casa?

Essa foi a primeira vez na história que o Brasil perdeu duas partidas de eliminatórias seguidas, uma vez que, antes de enfrentar os colombianos, a Seleção havia perdido para o Uruguai por 2 a 0, no dia 17 de outubro, em outra partida que derrubou uma marca da ‘’Canarinho”, isso porque a última derrota em eliminatórias tinha acontecido em outubro de 2015.

A beira de um colapso, o Brasil enfrenta a Argentina, atual campeã mundial, no Maracanã, nesta terça-feira, 21, às 21h30. Com apenas sete pontos somados, e ocupando a 5ª colocação das eliminatórias, a Seleção Brasileira pode ver mais um marco cair por terra, em caso de vitória dos Hermanos. Se a “Albiceleste” vencer, será a primeira derrota da “Canarinho” como mandante em toda a história da competição, marca que é sustentada desde 1954.

Ao todo, são 58 jogos sem perder jogando em casa pelas eliminatórias de acesso à Copa do Mundo. Vindo de duas derrotas e um empate, contra a Venezuela, em território nacional, o Brasil vai precisar colocar a cabeça no lugar se quiser manter o tabu de quase 70 anos.