Marta se despede da seleção feminina após eliminação na Copa do Mundo

A atacante Marta confirmou que o empate em 0 a 0 nesta quarta-feira, 2, contra Jamaica, foi seu último jogo pela Seleção Brasileira. O empate sem gols resultou na eliminação brasileira ainda na primeira fase da Copa do Mundo Feminina. Após o novo revés, a camisa 10 lamentou e pediu valorização do futebol feminino.

"É difícil falar num momento desse. Não era nem nos meus piores pesadelos a Copa que eu sonhava, mas é só o começo. O povo brasileiro pedia renovação, está tendo renovação. Acho que a única velha aqui sou eu e talvez a Tami é próxima de mim. A maioria são meninas que tem muito talento, que tem um caminho enorme pela frente, é só o começo para elas. Eu termino aqui, mas elas continuam. Quero que as pessoas do nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo que estavam tendo quando começou a Copa, que continuem apoiando, porque as coisas não acontecem do dia para o outro", disse em entrevista após o jogo.

"Estamos vendo aqui seleções que vinham para a Copa do Mundo e tomavam de 7, 8, 10 e estão jogando de igual com os grandes. Isso mostra que o futebol feminino vem crescendo. Isso mostra que o futebol feminino é um produto que dá lucro, prazer de assistir. Então, continuem apoiando. A Marta acaba por aqui, não tem mais Copa para Marta. Estou muito grata pela oportunidade que eu tive de jogar mais uma Copa e muito contente com tudo isso que vem acontecendo no futebol feminino do Brasil e do mundo. Continuem apoiando, porque para elas é só o começo, para mim é o fim da linha agora", acrescentou.

Aos 37 anos, Marta disputou seis Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, com 17 gols marcados. Na sua melhor campanha, ele levou o Brasil até a final 2007, mas a Alemanha levou o título. Além do vice na Copa do Mundo, ela conquistou duas medalhas em Jogos Olímpicos (2004 e 2008), dois ouros no Pan-Americano (2003 e 2007)