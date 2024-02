Mbappé comunica ao PSG intenção de deixar o clube | A TARDE

O atacante Kylian Mbappé comunicou aos dirigentes do Paris Saint-Germain sua intenção de deixar o clube da capital francesa ao término de seu contrato no final da atual temporada, informou uma pessoa próxima ao clube nesta quinta-feiram 15.

É o final de uma das novelas mais acompanhadas do futebol nos últimos anos, embora ainda de maneira não oficial.

O astro e capitão da seleção da França, de 25 anos, chegou ao PSG em 2017 vindo do Monaco e em 2022 renovou seu contrato por duas temporadas, com a opção de uma terceira adicional, que renunciou a ativar no verão europeu passado, iniciando assim os últimos meses de rumores sem fim sobre uma eventual saída do time parisiense.

"Ainda ficam pendentes as condições da saída", segundo esta mesma fonte, e clube e Mbappé as tornarão públicas "quando tudo estiver acordado nos próximos meses".

Perguntado pela AFP, o PSG se negou a comentar. O entorno do jogador também não se manifestou.

Mbappé deixará o PSG ao final de seu contrato, embora o jogador e o clube tenham acordado há alguns meses que o atacante deixaria de receber uma parte dos prêmios vinculados ao seu contrato, avaliados em "várias dezenas" de milhões de euros.

Rumo a Madri?

Depois de sete temporadas no PSG, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube francês, Mbappé está prestes a descobrir novos horizontes.

O Real Madrid, o clube com o qual sempre sonhou desde criança, surge como o grande favorito para se tornar o próximo time do craque francês.

De acordo com uma fonte próxima às negociações, Mbappé e o time espanhol já mantêm negociações. Questionado pela AFP, o Real Madrid preferiu não comentar o assunto nesta quinta-feira.

A imprensa espanhola destacou a notícia como um primeiro passo do jogador rumo ao Real Madrid.

"O Real Madrid esperava que Mbappé desse o primeiro passo. E ele deu", indicou o jornal esportivo Marca na sua edição online.

Em 2019, 2021 e até mesmo em 2022, o presidente do clube madrilenho, Florentino Pérez, esteve perto de contratar Mbappé, embora em cada uma dessas ocasiões não tenha conseguido, e o jogador acabou permanecendo em Paris.

Se para o Real Madrid o jogador pode se tornar a grande estrela que faltava desde as saídas de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, para o PSG abre-se uma época de incertezas, pois ficará sem sua referência e cuja continuidade era uma prioridade do seu projeto, agora privado de outras grandes estrelas do passado como Messi ou Neymar.

Nova era para PSG e Ligue 1

Se a saída de Mbappé para a Espanha ou outro destino se concretizar, o Paris Saint-Germain e a própria Ligue 1 francesa viverão o início de uma nova era.

O craque francês (que já vestiu a camisa da seleção de seu país 75 vezes marcando 46 gols, e se sagrou campeão mundial em 2018) tem sido a grande referência da equipe nas últimas temporadas e tem feito o PSG adquirir grande cobertura midiática.

A sua saída levanta questões, no momento em que o campeonato francês está atualmente negociando os seus direitos televisivos.

Nos últimos meses, o PSG tem repetido que o clube apostará na construção de um bloco. Segundo disse nesta quinta-feira uma fonte próxima ao clube, o PSG irá "se aproximar do coletivo e da juventude" nos próximos planos de elaboração do elenco.

De qualquer forma, a transição pós-Mbappé será delicada levando em conta o grande peso atual do jogador no PSG. Na quarta-feira, por exemplo, foi ele quem destravou uma partida que estava ficando complicada, abrindo caminho para a vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

No âmbito comercial, não será fácil para a equipe parisiense ficar sem um jogador que conta com 111 milhões de seguidores no Instagram e que é atualmente decisivo para o impacto internacional do clube.