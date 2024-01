McGregor promete anúncio de luta no Ano Novo; confira | A TARDE

Conhecido por criar grandes expectativas em torno de seus retornos, Conor McGregor, o renomado lutador irlandês do UFC, mais uma vez agitou as redes sociais. No penúltimo dia de 2023, ele utilizou sua plataforma no "X" (antigo Twitter) para prometer aos fãs uma revelação especial no primeiro dia do novo ano: a data de sua tão aguardada volta ao octógono, anunciada como "o maior retorno da história do esporte".

I will be announcing my fight date and opponent on New Years Day, 2024. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 30, 2023

McGregor, ex-campeão em duas categorias de peso no UFC (pena e leve), estava anteriormente previsto para um confronto com Michael Chandler neste ano. Ambos lideraram como treinadores a temporada do The Ultimate Fighter, mas a ausência do irlandês nos testes da USADA (Agência Antidoping dos EUA) adiou o embate. Embora Chandler ainda permaneça como uma possível opção, não há garantias sobre quem será o adversário de McGregor.

The Greatest Comeback in Sports History. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 30, 2023

Sua última aparição no octógono foi em julho de 2021, resultando em uma derrota diante de Dustin Poirier, após uma série de revanches. No decorrer da luta, McGregor sofreu uma lesão na perna durante o primeiro round, desencadeando um longo período de reabilitação. Sua última vitória remonta a janeiro de 2020, com um nocaute impressionante contra Donald Cerrone.



Os fãs aguardam ansiosos pelo anúncio de McGregor no início de 2024, esperando por mais detalhes sobre seu retorno e especulando sobre o possível oponente que cruzará o caminho do carismático lutador irlandês no octógono.