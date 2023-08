Medina perde de virada é vice-campeão na etapa de Taiti da WSL

Na final da etapa do Taiti do Circuito Mundial de surfe, o surfista brasileiro Gabriel Medina foi superado, e acabou ficando com o vice-campeonato do evento. Isso também o impediu de assegurar sua participação no WSL Finals, um torneio que ocorrerá em Trestles, na Califórnia, com os cinco principais surfistas da temporada.

Com a saída de Medina da competição, o surfista João Chumbinho garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Assim, Filipe Toledo e João Chumbinho, que ocupam as posições de líder e quarto colocado na classificação geral, serão os representantes brasileiros no evento na Califórnia.

Tati Weston-Webb parou nas quartas de final

Na competição feminina, a surfista brasileira Tatiana Weston-Webb foi eliminada nas quartas de final.

Tati finalizou essa temporada do Circuito Mundial de surfe em oitavo lugar na classificação geral.