Meeting Paralímpico da Bahia está com inscrições abertas | A TARDE

O Meeting Paralímpico da Bahia, seletiva para qualquer competição nacional que venha a ser realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), está com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro. Os atletas baianos interessados, podem se inscrever nas modalidades de atletismo, bocha, natação e tiro com arco, por meio do formulário online.

A inscrição é gratuita, podendo participar atletas com deficiência em três categorias: Intercentros (7 a 17 anos), Estudantes (11 a 17 anos), Universitários e Paramilitares (ativos ou aposentados). Podem se inscrever atletas de toda a Bahia, em apenas uma modalidade.

A ação, inédita na Bahia, acontecerá no dia 16 de março, das 8h30 às 16h, sob a organização do Comitê Paralímpico Brasileiro. As atividades serão desenvolvidas na Piscina Olímpica da Bahia, na Avenida Bonocô (natação) e na Vila Militar dos Dendezeiros (atletismo, bocha e tiro com arco). As provas de tiro com arco serão realizadas somente para o público adulto e que não apresentem deficiência intelectual; as demais modalidades seguem disponíveis para todas as idades contempladas nas categorias.

Os atletas residentes fora de Salvador terão transporte e hospedagem custeados pelo governo do estado, através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Para realização da atividade no estado baiano, o CPB conta com a execução do Centro de Referência Paralímpico Bahia (CRPB) e apoio da UFBA, UNEB, Unijorge, FTC e várias instituições que trabalham com pessoas com deficiência, a exemplo do Instituto de Organização Neurológica da Bahia (ION), Fundação José Silveira (IBR), Instituto de Cegos da Bahia (ICB), Centro de Atendimento de Educação Vera Cruz, dentre outras.