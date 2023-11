Messi e esposa estariam vivendo crise no casamento; saiba mais | A TARDE

O atacante Lionel Messi e sua esposa, Antonela Roccuzzo, estariam enfrentando uma grave crise no casamento nas últimas semanas. Segundo informações de diversos veículos internacionais, como "ABC" e "Telecinco", o craque da seleção Argentina e a influenciadora não estão dormindo na mesma cama.

De acordo com a TV espanhola "Telecinco", os dois não têm vivido bons momentos desde o dia 30 de outubro, quando aconteceu a entrega do prêmio "Bola de Ouro". Na ocasião, os filhos do jogador subiram ao palco para receber a premiação com o pai, enquanto Antonela permaneceu na plateia.

Nas últimas semanas, o argentino também trocou a foto do perfil no Instagram, que antes era o jogador junto com esposa e filhos. Agora, a imagem é a do craque segurando a "Bola de Ouro". Juntos, Messi e Antonela, que possuem mais de 15 anos de relacionamento, têm três filhos: Thiago, de 11 anos, Matteo, de 8, e Ciro, de 5.