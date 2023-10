Messi não descarta de jogar a Copa do Mundo de 2026

Após conquistar pela primeira vez a maior competição de futebol envolvendo seleções, o astro argentino Lionel Messi, com 36 anos de idade, não descarta a possibilidade de participar da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, quando ele estiver com 39 anos.

"Não sei se chego até a próxima Copa do Mundo. Ainda não penso, porque está longe", falou o craque em entrevista ao canal do YouTube chamado Olga.

No mês de junho, o jogador argentino havia afirmado que, inicialmente, não planejava participar da próxima Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal esportivo chinês Titan Sports, ele declarou: "Vou observar como as coisas se desenrolam, mas, inicialmente, não acredito que estarei no próximo Mundial."

Messi foi o capitão da seleção argentina durante a campanha que culminou com a conquista do tricampeonato da Copa do Mundo no Qatar em 2022.

Em uma entrevista divulgada em seu canal no YouTube nesta quinta-feira, o jogador do Inter Miami mencionou que seu foco principal no momento é chegar em ótimas condições para a Copa América.

"Penso, sim, na Copa América. O objetivo é chegar bem à Copa América nos Estados Unidos", disse Messi.