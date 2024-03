"Muito feliz em chegar", diz uruguaia Angela Gomez, reforço do Bahia | A TARDE

De olho na estreia da Série A2 do Brasileirão, o Bahia anunciou mais um reforço na tarde desta quinta-feira, 7. Trata-se da meia Angela Gomez, de 21 anos, que estava no Nacional do Uruguai e chega para reforçar o meio-campo do Esquadrão e garantir o acesso à elite com as Mulheres de aço.

A uruguaia foi apresentada no CT Evaristo de Macedo nesta quinta e se diz feliz por estar vestindo a camisa do Esquadrão. Além disso, a atleta comentou sobre o seu estilo de jogo e garantiu se entregar muito durante as partidas.

“Estar no Bahia é uma felicidade imensa. Minha forma de jogar é com muita entrega e buscando sempre distribuir o jogo com qualidade”, afirmou o reforço do Esquadrão.

Esta é a primeira vez de Angela no futebol brasileiro, que antes teve passagem por Nacional e Liverpool de Montevidéu. Aos 21 anos, a atleta se diz confiante no potencial da equipe, que busca o acesso à elite do futebol feminino brasileiro.

"A transição tem seus desafios, mas estou confiante na qualidade e no potencial do clube. Nosso foco é conquistar o acesso para a Série A-1 e provar o valor desta equipe”, garantiu a uruguaia.

O Bahia aguarda a divulgação da tabela de jogos da Série A2, que tem previsão de início para o fim deste mês.