Mulherengo? Saiba com quem Neymar vai passar o Dia dos Namorados

Jogador vem postando registros com a mãe de sua herdeira em diversos momentos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neymar já sabe como vai passar o Dia dos Namorados, que acontece no Brasil neste 12 de junho. Mesmo após todas as polêmicas de traição, o atleta brasileiro estará junto de Bruna Biancardi, que é mãe da pequena Mavie, filha do jogador de apenas oito meses, que nasceu em outubro do ano passado.

O casal está junto na mansão do atleta em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Neymar e Bruna também estariam na companhia de alguns amigos do atleta de 32 anos, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Através das redes sociais, o jogador de futebol brasileiro vem postando registros com a mãe de sua herdeira em diversos momentos. Mesmo não confirmando publicamente, Neymar e Bruna se acertaram após os casos de infidelidade do atleta com a modelo Fernanda Campos, durante o período em que a empresária estava grávida de Mavie.

Nesta mesma época do ano passado, Fernanda divulgou um vídeo mostrando um Neymar de costas, no corredor do prédio em que os dois teriam se encontrado, na véspera do Dia dos Namorados. Na ocasião, o craque assumiu a traição e fez um pedido de desculpas público para Bruna.