Musa do Vasco promete liberar conteúdo sensual para jogadores do time

No intuito de acabar com a má fase do Vasco da Gama, Bia Fernandes, conhecida como a musa do clube carioca, revelou que irá disponibilizar seu conteúdo no Privacy, uma plataforma de conteúdo adulto, como um incentivo para o time superar o momento ruim.

A modelo decidiu liberar seu perfil no Privacy para os craques do Vasco, pois está frustrada em ver o clube lutando contra o rebaixamento e deseja que o time retome o caminho das vitórias: "Vai ter conteúdo liberado para eles, é um ânimo fora de campo. Quero só vitória, título e goleada a partir de agora", disse em entrevista ao portal Uol.

Bia revelou que alguns jogadores do Vasco e dos rivais já assinaram seu perfil no Privacy, até alguns jogadores internacionais. No entanto, alguns optaram por usar perfis falsos para não comprometer seus relacionamentos ou para evitar a exposição. A musa destacou que recebeu mensagens de alguns jogadores, mas ressaltou que não é uma maria-chuteira.

Além disso, a modelo está considerando presentear a torcida com descontos e prévias gratuitas, dependendo do desempenho do time em campo. No Privacy, Bia compartilha conteúdo sensual, incluindo vídeos picantes com nudez. No entanto, ela enfatiza que seu material não é tão explícito quanto o de outras modelos da plataforma.

A atitude de Bia Fernandes tem gerado discussões entre os torcedores do Vasco e também entre a bolha do futebol em geral. Resta aguardar e ver se a iniciativa da musa cruzmaltina será capaz de reverter a situação desfavorável e impulsionar o clube em direção às conquistas.