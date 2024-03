Na busca pela liderança, Bahia inicia preparação visando a Juazeirense | A TARDE

Buscando voltar à liderança do Campeonato Brasileiro de 2024, o Bahia iniciou, na manhã desta sexta, 23, a preparação para enfrentar o Juazeirense, pela 8ª rodada. A partida ocorrerá no domingo, 25, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, às 16h.

Para o primeiro treino visando o confronto, os atletas que atuaram na estreia da Copa do Brasil, realizaram um trabalho inicial ao lado do restante dos jogadores na academia e depois fizeram uma rápida atividade no campo.

Na sequência, sem os atletas que atuaram na quarta, contra o Moto Club, Rogério Ceni comandou um trabalho tático em área reduzida.

No Baianão, o Esquadrão ocupa a 3ª colocação, com 13 pontos, e quatro triunfos em sete jogos. Uma posição à frente está o Cancão, que até aqui somou 14 pontos, com 4 vitórias em sete jogos.