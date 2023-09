Na busca pelo penta, Brasil conhecerá adversários do mundial sub-17

Buscando a conquista do pentacampeonato, o Brasil conhecerá nesta sexta-feira, 15, às 11h da manhã, o caminho que vai percorrer na Copa do Mundo sub-17. A competição, que tem início previsto para p dia 10 de novembro, na Indonésia,terá o o sorteio para definir os grupos na sede da Fifa, localizada em Zurique, na Suíça.

A Seleção brasileira é atual campeã e estará no pote 1, acompanhada de Espanha, França, Japão e México. Os brasileiros contam em seu currículo os títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019.

Com 24 Seleções classificadas, quatro potes comportarão essas equipes de acordo com a pontuação referente às últimas cinco edições do torneio. Ao total serão seis grupos com quatro países cada, de forma que não haja dois representantes de uma confederação em um grupo.

Potes:

POTE 1 - Indonésia, Brasil, Espanha, França, Japão e México;

POTE 2 - Alemanha, Mali, Inglaterra, Coreia do Sul, Argentina e Equador;

POTE 3 - Nova Zelândia, Irã, Senegal, Estados Unidos, Uzbequistão e Marrocos;

POTE 4 - Canadá, Nova Caledônia, Panamá, Venezuela, Polônia e Burkina Faso.