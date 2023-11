Na decisão do baianão sub-17, Ba X Vi termina empatado | A TARDE

Neste sábado, Bahia e Vitória se enfrentaram para a decisão do Campeonato Baiano na categoria sub-17. A partida terminou empatada em 2x2 com gols de Daniel (2x) para a equipe tricolor e Alex (2x) para o Leão. O próximo confronto será no próximo sábado, 28, às 15h, também no Estádio de Pituaçu. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

Quem abriu o placar da final foi o lateral-direito do Bahia, Daniel, que marcou ainda no primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o tricolor de aço ampliou a vantagem para 2x0 com um golaço de bicicleta, novamente feito pelo Daniel.

Já nos 45 minutos seguintes, o Leão acordou na partida e conseguiu diminuir a vantagem. Com Alex, o Vitória balançou as redes pela primeira vez na decisão, que parecia afim de ter mais um "doblete". Desta forma, novamente com Alex, a equipe rubro-negra marcou o segundo e conseguiu buscar o empate.

O Leão da Barra busca o bicampeonato seguido, tendo em vista que venceu o Jacuipense em 2022, conquistando o título.