Napoli e Real protagonizam jogaço e United perde para zebra; Confira | A TARDE

A Champions League iniciou a segunda rodada da fase de grupos na tarde desta terça-feira, 3, com as equipes do Grupo A, B, C e D em campo. Ao todo, a rodada contou com 8 jogos e 28 gol somados, entre eles, Union Berlin e Braga, que abriram o dia com com uma partida de cinco gol e direito a virada histórica. Já no segundo horário, Napoli e Real Madrid entraram em campo com a áurea dos grandes ídolos que as duas equipes possuem para protagonizarem um jogaço, que terminou em 3x2 para a equipe espanhola.

O Bayern do recém chegado Harry Kane conseguiu a virada diante do humilde Copenhague, da Dinamarca. Insatisfeitos com o resultado ficaram as equipes inglesas, o Arsenal saiu derrotada para o Lens, fora de casa, e o United perdeu para o Galatasaray, da Turquia, com expulsão do brasileiro Casemiro. Por outro lado, a atual vice campeã, Inter de Milão, conseguiu os três pontos pelo confronto direto do D, contra o Benfica.

Grupo A

As equipes do Grupo A entraram em campo no segundo horário do dia, às 16h, e protagonizaram um verdadeiro show de emoções para os amantes do esporte que acompanhavam a rodada. Com Harry Kane em campo, o Bayern de Munique tomou um gol ainda no início do segundo tempo, o meia Lerager abriu o placar. Apesar de jogar fora de casa, o clube alemão conseguiu fugir da zebra com Musiala e mathys Tel, que empataram e viraram, respectivamente. Desta forma, os bávaros assumem a liderança do grupo com duas vitórias, seis pontos e 100% de aproveitamento.

No mesmo grupo, o Manchester United enfrentou o Galatasaray, que até abriu o placar, aos 17, mas não conseguiu segurar o resultado e seis minutos depois, tomou o empate com direito a lei do ex, que nunca falha, do jogador Zaha. No segundo tempo. Hojlund parecia disposto a garantir os três pontos para a equipe inglesa e marcou o seu segundo gol na partida, entretanto, a felicidade dos Red Devils não durou mais do que quatro minutos, quando Muhammed deixou tudo igual novamente. A felicidade, que já estava mínima, morreu aos 77 minutos, quando o volante brasileiro Casemiro tomou o segundo amarelo e foi expulso, abrindo vantagem para o clube turco fazer o terceiro com Icardi, garantindo os três pontos. O resultado leva o Galatasaray a segunda colocação do grupo, com quatro pontos, complicando o United, que segue na lanterna sem somar pontos.

Grupo B

A terça-feira definitivamente não foi o dia dos clubes ingleses, seguindo o mesmo caminho do Manchester United, o Arsenal até abriu o placar com gol do brasileiro Gabriel Jesus ainda no primeiro tempo, mas 11 minutos depois, levou o empate. O Lens, da França, jogando diante da sua torcida, chegou ao segundo gol na metade do segundo tempo com Wahi, garantindo os três pontos do grupo e a primeira colocação, com quatro pontos, seguido do Arsenal, com três.

Enquanto isso, PSV e Sevilla jogaram na Holanda, com direito a quatro gols marcados. O clube espanhol, jogando fora de casa, abriu o placar já na metade do segundo tempo, entretanto, Luuk De Jong, adversário do Sevilla na época em que jogava no Barcelona, deixou tudo igual de pênalti, nos 86 minutos. No minuto seguinte, En-Nesyri colocou o Sevilla novamente a frente, mas se você pensa que o placar final foi esse, está muito enganado! Os 95, já nos acréscimos, Jordan Teze marcou novamente para o PSV, garantindo, pelo menos, 1 ponto. O clube espanhol acumula o segundo empate da fase, com dois pontos, enquanto o PSV é lanterna, com somente um.

Grupo C

Com Real Madrid, Napoli, Union Berlin e Braga, o grupo C foi o que mais somou gols na segunda rodada até aqui, com 10 ao todo. O clube alemão recebeu a força da equipe portuguesa no seu estádio, que abriu o placar e conseguiu somar dois gols antes dos 40 do segundo tempo, foi a partir daí que o clube de Braga acordou. Aos 41 do primeiro tempo o clube português conseguiu diminuir com Niakate e aos 6 da segunda etapa Bruma deixou tudo igual, que seguiu assim até os 4 minutos dos acréscimos, quando André Castro virou o placar. Partida encerrada em 2x3. Desta forma, o Union segue sem somar pontos, enquanto o Braga chega aos seus primeiros três.

Na série dos bons jogos, o Napoli abriu o placar ainda aos 19 minutos contra o Real, que não demorou para reagir e com o brasileiro Vinícius Júnior, que deixou tudo igual. O astro dos Blancos, Jude Bellingham, também deixou o dele, virando a partida aos 34 minutos. Na volta do segundo tempo, de pênalti, Zielinski deixcou tudo novamente igual no Estádio Diego Armando Maradona, levando a torcida presente ao delírio. Mas com a áurea de 14 champions nas costas, o time de Madrid garantiu a vitória fora de casa com um gol contra de Alex Meret, após um chute de fora da área de Valverde. O resultado garante a liderança isolada aos Merengues, com seis pontos e 100% de aproveitamento, o Napoli segue na segunda colocação com três pontos.

Grupo D

Com a vice campeã em campo, o grupo D viu Salzburgo e Real Sociedad abrirem a rodada em um jogo que foi decidido ainda aos 27 minutos do primeiro tempo. O espanhol Oyarzabal abriu o placar ainda aos 7 minutos, enquanto o seu companheiro Brais Mendez, definiu o resultado aos 27 minutos. O clube espanhol soma 4 pontos e garante a primeira colocação do grupo, graças ao saldo de gols. Salzburg, com a derrota, vai a terceira colocação, com três pontos.

Inter de Milão, segundo colocado da Champions passada, também garantiu uma vitória com poucos gols. Dentro de casa, em pleno San Siro, recebeu o Benfica e garantiu o resultado de 1x0 aos pés de Marcus Thuham. A Inter, com a vitória, soma 4 pontos e está na segunda colocação, enquanto o Benfica ainda não soma pontos.

Os próximos oito jogos da fase de grupos acontecem a partir das 13h45 desta quarta-feira, 4, com Atlético de Madrid e Feyenoord em campo. No horário seguinte, ás 16h Porto e Barcelona se enfrentam, assim como Borussia Dortmund e Milan, Newcastle e PSG. O atual campeão, Manchester City, joga fora de casa contra o Leipzig, também no horário das 16h.

Todos os jogos da quarta-feira:

13h45

Atlético de Madrid x Feyenoord (Grupo E)

Antuérpia x Shakhtar Donetsk (Grupo H)

16h

Porto x Barcelona (Grupo H)

Borussia Dortmund x Milan (Grupo F)

Newcastle x PSG (Grupo F)

Leipzig x Manchester City (Grupo G)

Celtic Glasgow x Lazio (Grupo E)

Estrela Vermelha x Young Boys (Grupo G)