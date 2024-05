Natação: Guilherme Caribé confirma vaga nos Jogos Olímpicos | A TARDE

A natação brasileira confirmou mais um atleta nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta quinta-feira, 9, o baiano Guilherme Caribé conqustou o título do troféu Brasil nos 100 metros livre com o tempo de 48s16. A competição foi realizada no disputado na Comissão de Desportos da Aeronáutica, no Rio de Janeiro.

Vale salientar que Caribé tinha alcançado o índice olímpico dos 100 metros livre nos Jogos Pan-Americanos do Chile, em 2023, com 48s06, que era seu melhor tempo. Ele precisava segurar a marca até a final do troféu Brasil. O atleta de 21 anos fez seu melhor tempo nas eliminatórias, que não contam com índice olímpico, com 47s95.

"Queria ter nadado melhor à tarde. Senti-me bem de manhã, mas o importante é estar classificado para Paris. Tenho certeza que, lá, nadarei mais rápido", falou Caribé pós-prova.

Marcelo Chierighini terminou em segundo nos 100 metros livre, com o tempo de 48s41. O terceiro colocado foi Gabriel Santos, com 48s83. Mais duas vagas da Seletiva de Natação no Rio de Janeiro. Veja as provas desta sexta-feira e sábado.

