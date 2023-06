Neymar aceita convite de garoto baiano para disputar interclasse

Cotado para defender o Barcelona e o Manchester United, o craque Neymar pelo visto vai voltar para o Brasil. A bricandeira é porque o atacante do PSG recebeu uma proposta irrecusável de um garoto baiano para disputar um campeonato interclasse e respondeu com bom humor.

Na imagem que viralizou nas redes sociais desde a última sexta-feira, 9, Ney entrou na onda e aceitou o pedido do menino. Inclusive, a premiação seria uma passagem para ele vir para a Bahia no fim do ano.

Confira a imagem: