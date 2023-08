Neymar e Verratti estão fora dos planos do PSG, diz emissora

O atacante Neymar e o volante Verratti não fazem parte dos projetos do Paris Saint-Germain na temporada 2023/24. Tanto o treinador Luis Enrique, quanto o diretor Luis Campos comunicaram essa decisão aos jogadores durante uma reunião, de acordo com a RMCSport.

O brasileiro de 31 anos e o meio-campista italiano não treinaram com o resto do time e também não apareceram na divulgação midiática do PSG nesta quarta-feira, 9, o famoso midia day. Neymar tem contrato até junho de 2027 e tem o segundo maior salário do elenco. Já o italiano, no clube hpa vários anos, ainda tem contrato até junho de 2026.

Além desses dois jogadores, Mbappé, em último ano de contrato, não esteve presente no mídia day, junto com Renato Sanches, Hugo Ekitike e Juan Bernat. Segundo informações da emissora, esses atletas receberam uma espécie de “liberação” para saída e são até encorajados a buscar novos rumos fora do clube.