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POLÊMICA

Neymar sobe o tom contra postagem após ser vaiado em derrota do Santos

Atacante de 34 anos vira alvo da torcida santista após derrota para o Fluminense

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Neymar em campo pelo Santos na Vila Bemiro
Neymar em campo pelo Santos na Vila Bemiro -

Com uma partida discreta de Neymar, o Santos perdeu por 3 a 2 dentro de casa para o Fluminense, neste domingo, 19. O camisa 10 teve uma chance clara para marcar quando o jogo ainda estava empatado, mas desperdiçou, e saiu de campo vaiado pela torcida na Vila Belmiro com mais um resultado negativo.

A torcida do Santos pegou pesado com vaias na saída do time do gramado, e o camisa 10 não foi perdoado. O jogador de 34 anos reagiu às cobranças tapando os ouvidos.

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Veja:

Poucos minutos após a partida, Neymar subiu o tom com a acusação de protesto em comentário feito em publicação no Instagram. O atacante afirmou que estava apenas coçando os ouvidos.

Comentário de Neymar em publicação
Comentário de Neymar em publicação | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Chance de ouro

Aos 36 minutos do segundo tempo, o meia-atacante carregou a bola até a entrada da área e, mesmo com superioridade numérica do Santos em fase de ataque, errou um passe que acabou prejudicando a conclusão da jogada.

Neymar ainda teve a oportunidade de finalizar, mas acabou facilitando a defesa do goleiro chutando sem equilíbrio. Instantes depois, o Fluminense fez o gol da vitória com John Kennedy marcando aos 41 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Santos estacionou na 15ª colocação com 13 pontos em 12 partidas.

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campeonato brasileiro neymar

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