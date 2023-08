Neymar treina normalmente e pode fazer sua estreia pelo Al-Hilal

Neymar participou normalmente do treino do Al Hilal na noite desta quarta-feira, 30, no centro de treinamento do clube em Riade. O time está se preparando para enfrentar o líder do Campeonato da Arábia Saudita, Al-Ittihad, na sexta-feira, 1º, em Jidá, em jogo que pode ser marcado pela estreia do craque brasileiro.

Após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda, Neymar está pronto para possivelmente fazer sua estreia pelo Al Hilal contra o Al-Ittihad. A comissão técnica da seleção brasileira está otimista de que o atacante poderá participar desse jogo e estar em forma para os primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 8, o time Canarinho enfrentará a Bolívia em Belém, seguido por um confronto contra o Peru em Lima no dia 12.

O clássico árabe é válido pela quinta rodada do Campeonato Saudita, e está previsto para começar às 15h (horário de Brasília). O time liderado por Neymar ocupa a terceira posição na tabela, acumulando 10 pontos, o que representa uma diferença de dois pontos em relação ao adversário que se encontra no topo.