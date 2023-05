Nildo Petrolina deixa o Flu de Feira após duas rodadas da Série B

O atleta Nildo Petrolina, que atua como meia e lateral-esquerdo, solicitou desligamento do Fluminense de Feira nesta terça-feira. 23. Segundo informações do clube, o jogador alegou problemas pessoais para deixar a equipe que disputa a Série B do Campeonato Baiano.

Um dos destaques do Touro do Sertão na estreia da competição, onde a equipe goleou o Leônico por 6 a 2, Nildo era peça importante para o elenco do técnico Gilvanildo Sales. Apesar da baixa, o diretor de futebol do Flu de Feira Rodrigo Gois, afirmou que o clube tentou a permanência do atleta, mas que não houve acerto.

O Fluminense agora está de olho no mercado para preencher a lacuna deixada por Nildo na lateral esquerda, e deve anunciar um novo reforço para a sequência da competição.

Atualmente, o Flu de Feira ocupa a 4ª colocação da tabela, dentro da zona de classificação para as semifinais, com uma vitória e uma derrota em dois jogos. A equipe volta a campo neste domingo, 28, contra o UNIRB, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas.

Confira o comunicado do diretor Rodrigo Gois na íntegra:

"Em respeito aos torcedores e imprensa, venho comunicar que o atleta Nildo Petrolina , após usufruir da folga do último fim de semana, enviou um comunicado contando que atravessava problemas de ordens pessoais. E ao qual não reunia condições psicológicas de permanecer no Clube.

Saliento, que foram feitas todas as tentativas de resolução do problema, colocando diversas possibilidades para ajudar o atleta. Não havendo sucesso, lamentamos a saída do mesmo.

Contudo, informo que o Fluminense de Feira, não ficará refém de quaisquer saídas e reafirma a confiança no elenco que continua. A reposição do atleta para a posição já está sendo feita e em algumas horas será anunciado o mais novo reforço do Touro do Sertão para continuidade da competição."