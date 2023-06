Nildo Petrolina retorna ao Flu de Feira uma semana depois da saída

O meia Nildon Petrolina deixou o Fluminense de Feira na semana passada, mas teve seu retorno anunciado pela direção do clube para a sequência da Série B do Campeonato Baiano. "Após superar desafios pessoais, o meia Nildo Petrolina decidiu, junto a diretoria do clube, retomar as suas atividades no Touro do Sertão", diz o comunicado.

O presidente do clube, José Francisco Pinto, o Zé Chico, celebrou o retorno do atleta."Estamos felizes em ter o Nildo Petrolina de volta. Ele é um grande jogador e vinha desempenhando um papel importante na estratégia do técnico Givanildo Sales, mostrando sua qualidade tanto nos amistosos, quanto na partida de estreia, quando a equipe goleou o Leônico por 6 a 2. Apesar de não ter marcado gol, Nildo Petrolina foi um dos destaque da equipe naquela partida. Ressaltamos que a diretoria e equipe técnica não tem medido esforços para proporcionar ao atleta o bem estar físico e psicológico necessário para que ele possa continuar desenvolvendo um bom trabalho", comentou o dirigente.

Nildo Petrolina foi contratado para a disputa da Segundona estadual. Ele foi titular no jogo de estreia que marcou a goleada do Touro do Sertão por 6 a 2 contra o Leônico, em Pituaçu.

O Flu de Feira é o quarto colocado na tabela de classificação com quatro pontos, à frente de Galícia, Jacobina e UNIRB, todos com a mesma pontuação, por causa do saldo de gols. No próximo domingo (4), às 16h, o Touro do Sertão recebe a visita do Juazeiro, no Joia da Princesa, pela quarta rodada.