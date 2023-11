No tiebrek, Bruna Takarashi garante a prata na final do tênis de mesa | A TARDE

Bruna Takarashi garantiu mais uma medalha para o Time Brasil na tarde desta quarta-feira, 1º, na modalidade do tênis de mesa. A brasileira perdeu a final para a porto-riquenha Adriana Diaz, que conquistou o bicampeonato, por 4x3, com parciais de 11/9, 12/14, 3/11, 11/8, 11/8, 11/9 e 11/ 7. Esta é a terceira medalha de prata que Bruna conquista nesta edição dos jogos. Ela já havia chegado à final de duplas femininas com sua irmã, Giulia, e na final de dupla mista, ao lado de Vitor Ishiy.

A brasileira e Adriana são antigas conhecidas e já se enfrentaram diversas vezes. Entretanto, apesar da rivalidade com a raquete na mão, após a derrota, Bruna abraçou a adversária, que a consolou, deixando claro que a amizade entre as duas também é real.

Enquanto a porto-riquenha é a melhor mesa-tenista da América, ocupando a 11° colocação, Bruna permanece alguma posições atrás, na 24° colocação, mostrando o porquê não era a favorita para vencer a final.

A representante do Time Brasil conseguiu vencer o primeiro set sem levar muito sustos, apesar do bom game de Adriana, por 1/9. No segundo, Díaz voltou superior e até chegou a abrir 5/1, que logo foi recuperado pela brasileira, que marcou seis pontos seguidos e virou para 7/5. A porto-riquenha, não permitiu que Bruna avançasse nas chances e logo recuperou a vantagem, fechando o game em 12/14, o mais equilibrado da partida.

Na sequência, sendo levada pelo bom momento, Diaz aumentou a intensidade e conseguiu aproveitar os espaços dados pela brasileira, vencendo a terceira parcial por 11/3 e virando o jogo. No quarto e quinto game, Bruna colocou a cabeça no lugar e voltou mais focada, conseguindo surpreender a adversária e vencer, ambos os games, por 11/8.

Voltando a estar em desvantagem, Adriana demonstrou espirito vencedor e cabeça fria, crescendo na partida e conseguindo pontuar, apesar dos momentos em que a brasileira equilibrou, e fechar em 11/9. Para encerrar, no tie break, Bruna iniciou muito bem, conseguindo abrir até mesmo 5x2, que logo foi recuperado pela porto-riquenha, que conseguiu empatar e virar, aproveitando os espaços da brasileira, conseguindo fechar em 11/ 7, garantindo o ouro.