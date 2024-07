Norris e McLaren dominam treinos livres em Silverstone

Sob um céu cinzento, os carros laranja foram os protagonistas desta sexta-feira (5) em Silverstone: os 'anfitriões' Lando Norris e McLaren dominaram o dia de treinos livres do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, mandando um aviso claro aos seus adversários.

Norris, de 24 anos, já foi o mais rápido na primeira sessão e depois repetiu na segunda, com melhor tempo que o segundo colocado, seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri.

"Foi um bom dia. Fizemos um número significativo de voltas na pista e com bons tempos, por isso me senti bastante confortável. Fizemos algumas mudanças durante a manhã que me ajudaram a ter um bom ritmo, o que é muito importante num circuito tão rápido quanto este aqui", avaliou Norris.

"Acho que ainda temos alguns ajustes a fazer, mas está difícil com o vento e a chuva. As duas sessões correram sem problemas e por isso é um bom começo de fim de semana para nós. Então estou feliz", acrescentou o piloto britânico.

A McLaren apresentou assim, oficiosamente, a sua candidatura ao triunfo neste fim de semana 'em casa', uma semana depois do doloroso Grande Prêmio da Áustria para Norris, que teve de abandonar devido a um acidente com o holandês Max Verstappen (Red Bull) quando lutava pela primeiro lugar.

- Red Bull tem trabalho pela frente -

Verstappen, atual tricampeão mundial e líder isolado do Mundial - com 81 pontos de vantagem sobre Norris, segundo colocado-, apenas conseguiu ser quarto na primeira sessão do dia e, principalmente, só sétimo na segunda, a seis décimos de segundo de Norris.

'Mad Max' foi inclusive superado na tabela de tempos da sessão pelo companheiro mexicano Sergio Pérez (3º) nesta sexta-feira.

"Perdemos muito tempo nas curvas lentas, principalmente no primeiro setor, onde perdemos quase três décimos. Depois de aplicarmos os ajustes foi pior do que nos primeiros treinos livres e na reta tampouco correu bem. Estamos indo bem, mas não no mesmo nível que Norris, então temos muitas coisas para ajustar", analisou Helmut Marko, assessor da Red Bull, em entrevista à televisão austríaca ORF.

Os tempos desta sexta-feira, porém, devem ser relativizados pelos testes e ajustes das equipes. As coisas começarão a ficar mais claras neste sábado com a sessão de classificação, que determinará a ordem do grid de largada para a corrida de domingo, que marca o final da primeira metade da temporada.

- Brad Pitt no circuito -

Por sua vez, Mercedes e Ferrari também querem entrar na briga do fim de semana.

A 'Scuderia' italiana, discreta na primeira sessão, respondeu melhor na segunda, onde o monegasco Charles Leclerc foi quinto. O espanhol Carlos Sainz Jr fez o oitavo melhor tempo.

O outro espanhol que compete na F1, o veterano Fernando Alonso, foi décimo primeiro com seu Aston Martin.

Convidada habitual em Silverstone, a chuva, não podia faltar ao encontro do Grande Prêmio e apareceu nos últimos minutos da segunda sessão. As previsões meteorológicas sugerem que poderá continuar a condicionar o desenvolvimento do evento britânico ao longo do fim de semana.

Outra presença marcante nesta sexta-feira no circuito foi a do ator americano Brad Pitt, de 60 anos, para rodar um filme ambientado na F1 e coproduzido pelo piloto britânico Lewis Hamilton.