Novo uniforme 2 do Bahia é lançado; Mulheres de Aço estreiam o manto | A TARDE

O Bahia divulgou, na noite desta sexta-feira, 7, o lançamento do novo manto dois do tricolor para a temporada 2024. O modelo foi criado pelo torcedor Cristian Gomes, vencedor do concurso Manto do Esquadrão 6.0.

A camisa será utilizada pelas Mulheres de Aço neste sábado, 8, contra o Juventude, na Arena Fonte Nova, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro da Série A2. Pela primeira vez na história, um time feminino do Bahia fará estreia de um uniformes oficiais do clube.

O novo manto tricolor está sendo vendido nesta sextano site da Loja do Bahia, As vendas nos pontos físicos começam neste sábado, nas lojas da Arena Fonte Nova e dos shoppings da Bahia, Paralela e Salvador Norte.

Vale salientar que as camisas masculina e feminina estarão à venda a partir de R$ 299,99. Já a camisa infantil será vendida a partir de R$279,99. O novo calção custará R$ 149,00.

As linhas de treino e de viagem estão previstas para lançamento no mês de julho. Já a nova camisa 3 devem ser lançadas no segundo semestre.

