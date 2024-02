O Programa Viva Esporte é apresentado em Salvador | A TARDE

O Programa Viva Esporte foi apresentado ao público pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes de Lazer (Sempre) e com apoio do Conselho Municipal de Esporte e Lazer (Comels). O evento ocorreu na última terça-feira, 23, e serviu para esclarecer dúvidas e apresentar detalhes o projeto aos esportistas.

Aprovada ano passado, A Lei Esporte Salvador faz a isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), através do Viva Esporte, para empresas que apoiarem as modalidades esportivas na capital baiana. Podem ser destinados até R$ 300 mil por projeto, o que resultaria anualmente em investimentos de até R$10 milhões. O objetivo seria apoiar atletas e paratletas, projetos e eventos esportivos, além de gestão e requalificação de equipamentos esportivos de Salvador.

O secretário da Sempre, Júnior Magalhães, ressalta que a meta é fazer da Lei do Esporte um marco na capital baiana, com esse apoio importante aos atletas.

"Estou muito feliz com esse momento de hoje, pois o Viva Esporte é mais um projeto tirado do papel em prol do desenvolvimento de atletas e paratletas da capital baiana, principalmente aqueles vulneráveis economicamente. Portanto, aquela empresa, aquele empreendedor que queira contribuir com uma competição esportiva, atleta, paratleta, grupo, evento ou requalificação de um campo ou de uma quadra, pode ter até 100% da dedução do ISS", comentou.

Para o presidente da Federação Baiana de Triathlon, Cleber Castro, o Viva Esporte é uma ação válida. “Os atletas podem utilizar os recursos destinados para cobrir custos de viagem, treinamentos, competições e seguir com a carreira no esporte”, explicou.

O medalhista olímpico e presidente do colegiado, Edvaldo Valério, se diz orgulhoso com o projeto e ressaltou a importância para o fortalecimento do esporte na cidade.

“Para nós, do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, essa atividade é muito importante para potencializar as políticas públicas na cidade, Aqui, especificamente, estamos falando do programa Viva Esporte, que visa também incentivar e apoiar atletas, paratletas e a realização de eventos esportivos, ampliando assim o alcance das inciativas em benefício da população”, declarou.