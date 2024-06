Olympiacos bate Fiorentina na prorrogação e conquista Liga Conferência | A TARDE

O Olympiakos conquistou a Liga Conferência da Uefa ao derrotar a Fiorentina por 1 a 0 na final, após uma prorrogação, na noite desta quarta-feira (29), em Atenas.

Em sua primeira decisão, o clube grego se sagrou campeão pela primeira vez em sua história de uma Copa europeia graças a um gol do atacante marroquino Ayoub El-Kaabi no segundo tempo do tempo extra (116').

A Fiorentina perdeu pelo segundo ano consecutivo na final desta Liga Conferência, depois de ser derrotada na decisão da temporada passada pelo inglês West Ham.

