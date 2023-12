Paiva x Ceni: compare e veja que mudança de técnico salvou o Bahia | A TARDE

Sob muita tensão até os últimos minutos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, o Bahia venceu o Atlético-MG por 4 a 1 e contou com o tropeço do Santos diante do Fortaleza para se manter na elite do futebol nacional na próxima temporada. Em números, o time baiano se salvou na 16ª colocação, com 44 pontos, um a mais do que o rebaixado time paulista.

No entanto, a situação poderia ser bem diferente caso o Bahia não tivesse troca no comando técnico da equipe. Isso porque, com o português Renato Paiva à frente do Tricolor, o aproveitamento era de 33,3%, o suficiente para que o clube fosse rebaixado junto com o Goiás, que teve o mesmo desempenho.

A título de comparação, antes de pedir para sair do Bahia, Paiva teve cinco vitórias em 22 jogos. Já Rogério Ceni, que estreou no dia 19 de setembro, precisou de 16 partidas para conquistar sete triunfos, fechando a temporada, a partir do seu comando, com 46% de aproveitamento. Caso esta porcentagem representasse todo o Brasileirão, o Bahia estaria na Sul-Americana, em 12º lugar, à frente do Cuiabá e pouco atrás do São Paulo.

Vale lembrar que a comissão técnica de Renato Paiva teve a oportunidade de montar o elenco no início do ano junto com o departamento de futebol, privilégio que Ceni não teve, pois a janela de transferência já havia fechado quando chegou ao clube.

O Esquadrão de Rogério Ceni agora passa a planejar a temporada 2024, com perspectiva de maior investimento para contratar jogadores e buscar lugares mais altos na tabela do Campeonato Brasileiro.