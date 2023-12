Paralimpíadas Escolares: Atletas baianos conquistam 12 medalhas | A TARDE

A delegação de atletas paralímpicos baianos retornam para casa com a bagagem cheia. Após três dias de competição, a Bahia conquistou 12 medalhas no total, sendo seis de ouro, três de prata e três de bronze. Nove atletas participaram dos jogos em São Paulo.

“Considero o resultado positivo. Viemos com uma delegação de atletas pequena, mas bastante aguerrida e competitiva tecnicamente, a exemplo da atleta Bárbara Brito, medalha de ouro nas três provas que disputou. Mas tivemos outros nomes de destaque no atletismo, como Davy Santos, 11 anos”, observou o professor Virgílio Leiro, chefe da delegação e coordenador-geral do Centro de Referência Paralímpico da Bahia (CRPB).

O atleta paralímpico Adelmare Júnior gostou do resultado. “A Bahia trouxe sua representatividade com conquista de medalhas importantes. Nossa expectativa e meta é voltar no próximo ano com maior número de atletas e presença em mais modalidades esportivas. Retornamos com o compromisso de cumprir essa projeção”, disse Júnior.

O diretor de Fomento ao Esporte da Sudesb, Wilton Brandão, também acompanhou a delegação baiana na capital paulista, “as Paralimpíadas Escolares são imprescindíveis para o fortalecimento do paradesporto brasileiro. É dessa competição que saem nomes importantes para representar o Brasil nos Jogos Pan-americanos, onde nosso país teve um resultado maravilhoso nesta última edição, em Santiago, ocupando o segundo lugar do ranking geral com a conquista de 205 medalhas. Voltamos para a Bahia com um dever de casa a cumprir: “fomentar o paradesporto na Bahia e retornar em 2024 com um número maior de atletas baianos e tecnicamente ainda mais forte”, disse.

A conquista da primeira medalha para a Bahia nas Paralimpíadas Escolares 2023, Bárbara Brito consagrou-se bicampeã brasileira nas três provas que competiu na natação: 100M costas, 400M livre e 50M.

“Saio dessa competição muito feliz em trazer três ouros pro meu estado e continuar no lugar mais alto do pódio. Esse resultado fantástico contou com uma comissão enorme por trás, mas principalmente a minha técnica Verônica Almeida. Espero ano que vem, em 2024, continuar como a melhor do Brasil em nível estudantil!”, pontuou a atleta.

No atletismo, Davy Santos participa de uma etapa nacional das Paralimpíadas Escolares pela primeira vez. “Foi uma luta para chegar aqui, treinando muito nestas últimas semanas, mas consegui e vim competir em São Paulo. Ganhei um ouro e duas pratas. Muito legal. Vou voltar com o coração cheio de alegria e querendo mais”, explicou Davy, o mascote da delegação baiana.

Os meninos e meninas baianos com deficiências física, visual e intelectual que representaram a Bahia treinam e têm acompanhamento do Instituto de Organização Neurológica da Bahia (ION), da Fundação José Silveira (IBR), do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), do Centro de Atendimento de Educação Vera Cruz e do Centro de Referência Paralímpico da Bahia.

Toda a delegação viaja com passagem aérea cedida pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Educação e de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, representada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), na execução do projeto Jogos Escolares da Bahia 2023 em parceria com a Federação Baiana de Esporte Escolar ( FBEE).

Confira os campeões:

Bárbara Brito ( natação, provas costas 100, 400M livre e 50M) - 03 medalhas de ouro

Davy Santos (60M, lançamento de pelota e 150M) – 01 medalha de ouro e duas de prata

Maria Rita (badminton, por equipe e individual) – 01 medalha de ouro e uma de prata