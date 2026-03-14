ESPORTES
Pega Leão! Vitória mostra força e bate o Galo no Barradão
Leão da Barra venceu a equipe mineira pelo placar de 2 a 0
Por João Grassi
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Pega Leão! O Vitória recebeu o Atlético-MG nesta noite de sábado, 14, e mostrou sua força no Barradão. O Leão venceu pelo placar de 2 a 0 em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, com atuação dominante.
O artilheiro Renato Kayzer abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta rasteira sem chances para o goleiro Everson. Na segunda etapa, aos 13 minutos, Erick marcou um belo gol no seu melhor estilo: corte pra dentro e chapada.
Agora com duas vitórias no Brasileirão, o Rubro-Negro sobe para sete pontos na tabela e ocupa, no momento, a 11ª posição na classificação. Estacionado nos cinco pontos, o Galo é, até então, o 15º colocado.
A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura volta a campo na próxima quarta-feira, 19, quando enfrenta o Grêmio. A partida, válida pela 7ª rodada da Série A, será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
FICHA TÉCNICA
- Vitória 2x0 Atlético-MG
- 6ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador
- Data: 14/03/2026
- Horário: 18h30
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Luis Filipe Gonçalves Correa (PB)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
- Transmissão: Premiere
- Público: 16.533 pessoas
- Cartões amarelos: Caíque e Erick (Vitória) / Angelo Preciado, Ruan Tressoldi e Tomás Perez (Atlético-MG)
- Gols: Renato Kayzer e Erick (Vitória)
- Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Caíque (Edenilson), Cacá e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez, Matheuzinho (Anderson Pato) e Marinho (Erick) [Fabri]; Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.
- Atlético-MG: Éverson; Iván Román (Angelo Preciado), Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Perez (Hulk) e Victor Hugo; Gustavo Scarpa (Cassierra), Cuello (Dudu) e Reinier (Alan Minda). Técnico: Eduardo Dominguez.
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