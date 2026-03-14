Pega Leão! Vitória mostra força e bate o Galo no Barradão

Siga o A TARDE no Google

Vitória vence o Atlético Mineiro por 2 a 0 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Pega Leão! O Vitória recebeu o Atlético-MG nesta noite de sábado, 14, e mostrou sua força no Barradão. O Leão venceu pelo placar de 2 a 0 em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, com atuação dominante.

O artilheiro Renato Kayzer abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta rasteira sem chances para o goleiro Everson. Na segunda etapa, aos 13 minutos, Erick marcou um belo gol no seu melhor estilo: corte pra dentro e chapada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agora com duas vitórias no Brasileirão, o Rubro-Negro sobe para sete pontos na tabela e ocupa, no momento, a 11ª posição na classificação. Estacionado nos cinco pontos, o Galo é, até então, o 15º colocado.

A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura volta a campo na próxima quarta-feira, 19, quando enfrenta o Grêmio. A partida, válida pela 7ª rodada da Série A, será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Vitória vence o Atlético Mineiro por 2 a 0 | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

FICHA TÉCNICA