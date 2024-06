Perto de fechar com o Vasco, Philippe Coutinho compra shopping no RJ

Philippe Coutinho é jogador do Aston Villa, da Inglaterra - Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Prestes a ser anunciado como principal reforço do Vasco da Gama, o meia Philippe Coutinho já expande seus negócios no Rio de Janeiro, onde desembarcou há cerca de duas semanas. O jogador está próximo de adquirir um shopping em Búzios, na Região dos Lagos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "Prensa de Babel".

O estabelecimento é conhecido por ser um relevante espaço comercial e de gastronomia da cidade. O complexo deve sewr arrematado por US$ 8 milhões, o equivalente a R$ 42,8 milhões convertidos na nossa moeda.

Após a conclusão do negócio, o shopping será administrado por PHA Empresa Patrimonial, empresa que do jogador em sociedade com a esposa e mais dois irmãos.

O Porto da Barra é um conhecido shopping a céu aberto, com lojas e restaurantes à beira-mar. O local é considerado um dos melhores para acompanhar o pôr do Sol no Rio de Janeiro.

Centro comercial que Philippe Coutinho deve adquirir é a beira mar | Foto: Divulgação / Porto da Barra

Além da parte de negócios, Philippe Coutinho espera a conclusão das negociações com o Aston Villa, da Ingleterra, clube detentor dos seus direitos.

Seus representantes discutem com o clube inglês a rescisão do vínculo com Coutinho, válido por dois anos. A diretoria do Vasco já trabalha a possibilidade de contar com o jogador por empréstimo.