Pituaçu recebe etapas finais da Copa Indígena de Futebol | A TARDE

As equipes Tamandaré (representando o povo Tupinambá da região sul), a Seleção Indígena Pataxó (região do extremo sul), a equipe da Tuxá Banzaê (região norte) e a Tuxá Coité (região oeste) irão disputar, na capital baiana, nos dias 25 e 26, o título de campeã da Copa Indígena (Kwá Tepé Turusú Yapisáwa).

Os jogos acontecerão no Estádio de Pituaçu, iniciando às 8h nos dois dias. A programação esportiva também inclui um jogo de futebol de duas equipes femininas indígenas, no domingo, às 10h. Serão cerca de 180 indígenas reunidos em Salvador durante os dois dias de jogos.

A quatro equipes foram definidas nas etapas classificatórias realizadas por cada região do estado entre o início de setembro e o final de outubro. Participaram da competição 32 equipes indígenas representantes de mais de 30 etnias da Bahia.

O torneio tem o objetivo de difundir a prática esportiva junto aos indígenas baianos e promover a integração entre os parentes das diversas aldeias localizadas no estado. Foram mais de 700 indígenas envolvidos diretamente nos jogos.

Toré – Além da arte esportiva dentro de campo, a abertura da programação contará com apresentação de um ritual toré, manifestação cultural típica dos povos indígenas.

O acesso ao estádio para assistir e participar de toda a programação esportiva e cultural prevista será com a doação de 1kg de alimento não-perecível. Todo o volume de alimentos arrecadado será doado para a campanha Bahia Sem Fome.

A segunda edição da Copa Indígena é uma iniciativa do Governo do Estado, com realização do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia em parceria com Sudesb, Federação Baiana de Desporto de Participação, apoio da Setre, Sepromi, Secretaria de Educação, Federação Bahiana de Futebol e do Esporte Clube Bahia.

PROGRAMAÇÃO

24/11/2023 (sexta-feira)

14h às 18h - Chegada das quatro delegações

20h30 - Sorteio da posição das equipes na Chave da Semifinal

25/11/2023 (Sábado)

08h30 - Abertura com Ritual Toré

09h30 - 1º Jogo da Semifinal

10h40 - 2º Jogo da Semifinal

26/11/2023 (domingo)

08h - Abertura com Hino Nacional

08h30 - Disputa do 3º Lugar

10h - Jogo Feminino

11h - Final

12h30 - Cerimônia de Premiação