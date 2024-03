PM de Pernambuco sabia de explosivos antes do jogo Sport e Fortaleza | A TARDE

Antes da bola rolar para Sport x Fortaleza, pela Copa do Nordeste, a Polícia Militar de Pernambuco sabia da existência de bombas por parte da torcida organizada do time pernambucano. A informação é do Blog do Jamildo, que obteve um documento sigiloso emitido pelo órgão.

Segundo o documento, a PMPE precisou efetuar disparos de arma de fogo contra a torcida organizada para impedir a entrada dos artefatos na Arena Pernambuco, palco da partida, que fica na cidade de São Lourenço da Mata. Não houve a apreensão dos artefatos por parte da polícia e toda a confusão ocorreu na entrada Q do estádio.

"Durante o jogo Sport x Fortaleza realizado na Arena Pernambuco no dia 21/02/2024, o efetivo que estava empregado na entrada Q o qual era composta por 4 policiais , se deparou com uma tentativa de invasão e briga entre a torcida organizada do Sport e torcedores do Fortaleza, a torcida organizada do Sport estava em bem maior número e com o uso de artefatos explosivos", diz o documento interno do Batalhão de Choque.

A PM de Pernambuco revelou que A PM informa no documento que "teve que efetuar 4 disparos de arma de fogo para cima (disparo de advertência) para salva guardar a integridade física do efetivo e dos funcionários civis que trabalhavam no portão, o qual estavam em número bem menor do que a turba do Sport".

Horas depois, o ônibus que conduzia a delegação do Fortaleza foi atacado com bombas na saída da Arena Pernambuco. Seis jogadores do Fortaleza se feriram por conta do ataque. Durante o fato, a PM fazia a escolta do veículo.