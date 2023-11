Polícia faz ação contra violência às mulheres no jogo do Bahia | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPM), realizará uma ação de sensibilização sobre o enfrentamento à violência de gênero durante a partida entre Bahia e São Paulo, às 20h de quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova.

A iniciativa, que compõe a campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, também marca a Bahia como um dos primeiros estados a realizar uma ação voltada ao tema após a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica, no dia 19 deste mês, entre a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e o ministro dos Esportes, André Fufuca, com o objetivo de eliminar a violência de gênero nos eventos esportivos.

Durante a partida, delegadas das Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deams) e do DPM vão orientar o público sobre a necessidade da união de toda a sociedade para o combate à violência de gênero. Policiais civis também estarão de prontidão para o encaminhamento de casos que possam ocorrer no local.

Antes da partida e durante o intervalo será exibido um vídeo da campanha da Polícia Civil com policiais femininas e jogadores do Bahia, levando uma mensagem de união de forças pelo respeito às mulheres nos estádios e nos demais ambientes da sociedade. A população também pode colaborar ligando para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ligando 181. Não é necessário se identificar.